Ligue 1, il Lilla si fa male in casa: 2-0 del Rennes, aggancio a Fonseca completato
Il Lilla cede in casa. Ridotti a 10 all’inizio della partita (espulso Alexsandro), les Dogues hanno resistito bene per 50 minuti prima di cedere di fronte a una squadra come il Rennes più ispirata nella ripresa: finisce 2-0, lo Stade Rennais si riavvicina al suo avversario di serata in classifica di Ligue 1, accorciando a -2 e agganciando il Lione di Fonseca in quinta posizione.
Il programma della 17^ giornata della Ligue 1
Venerdì 2 giugno
Tolosa - Lens ore 0-3
Sabato 3 giugno
Monaco - Lione 1-3
Nizza - Strasburgo 1-1
Lille - Rennes ore 21:05
Domenica 4 gennaio
Marsiglia - Nantes ore 15:00
Le Havre - Angers ore 17:15
Lorient - Metz ore 17:15
Brest - Auxerre ore 17:15
Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45
La classifica della Ligue 1
1. Lens – 40 punti (17)
2. PSG – 36 punti (16)
3. Olympique Marsiglia – 32 punti (16)
4. Lilla – 32 punti (16)
5. Lione – 30 punti (17)
6. Rennes – 27 punti (16)
7. Racing Strasburgo – 24 punti (17)
8. Tolosa – 23 punti (17)
9. Monaco – 23 punti (17)
10. Angers – 22 punti (16)
11. Brest – 19 punti (16)
12. Lorient – 18 punti (16)
13. Nizza – 18 punti (17)
14. Paris – 16 punti (16)
15. Le Havre – 15 punti (16)
16. Auxerre – 12 punti (16)
17. Nantes – 11 punti (16)
18. Metz – 11 punti (16)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.