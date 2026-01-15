Cori razzisti e buccia di banana lanciata contro Vinicius, arriva la condanna della Liga

La Liga è intervenuta con fermezza dopo i nuovi episodi di razzismo che hanno colpito Vinícius Jr. durante la partita persa dal Real Madrid contro l’Albacete (3-2) negli ottavi di finale di Copa del Rey. Giovedì, attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, la Lega spagnola ha espresso una condanna netta e senza ambiguità: "LaLiga condanna tutte le offese razziste. Dentro e fuori dal campo non c’è posto per l’odio", si legge nel comunicato, accompagnato dallo slogan "LaLiga. La forza del nostro calcio contro il razzismo". Il messaggio si conclude con una presa di posizione chiara: "Vinícius, la Liga è con te".

Secondo quanto mostrato in un video diffuso da AS, prima del match un gruppo di tifosi dell’Albacete, radunato all’esterno dello stadio Carlos Belmonte, ha intonato cori razzisti contro l’attaccante brasiliano. Dopo la storica eliminazione del Real, la situazione è ulteriormente degenerata: una buccia di banana è stata lanciata verso Vinícius, sfiorandolo.

A reagire per primo è stato Thibaut Courtois, che ha condiviso le immagini dell’accaduto sui social scrivendo: "Basta razzismo. È vergognoso". Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Nel maggio 2025, cinque tifosi del Valladolid erano stati condannati a un anno di carcere per insulti razzisti rivolti a Vinícius nel 2022, una sentenza definita storica dalla stessa Liga. Pochi mesi dopo, quattro membri del gruppo ultra Frente Atlético erano stati condannati per aver appeso un fantoccio con la maglia del brasiliano prima del derby del 2023, pene poi convertite in sanzioni economiche.