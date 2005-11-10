Costato più di 50 milioni, Delap stende il City. Glasner: "Gli chiedono i gol per il prezzo"

Doppietta per Liam Delap nel 3-1 del Nottingham Forest al Manchester City: l'ex giocatore del Chelsea è arrivato al terzo centro stagionale, visto che l'unica altra rete l'aveva siglata fino a qui alla terza giornata, nel successo per 2-1 sull'Aston Villa. Arrivato per una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro in estate, la partita giocata nel pomeriggio per lui sa di liberazione.

Glasner difende Delap

Al termine della sfida giocata oggi l'allenatore del Nottingham Forest, Oliver Glasner, ha difeso il proprio giocatore facendo notare che spesso i tifosi chiedano fin troppo a chi è pagato tanto sul mercato: "Quando arrivi con un cartellino del prezzo sulla schiena così alto tutti ti credono di poter dire: 'se vieni pagato così tanto, deve segnare sempre'", le sue parole.

Poi il tecnico ha fatto notare: "Ma io direi che è la seconda stagione di Premier League per Liam in cui gioca regolarmente, perché non ha giocato molto al Chelsea. Ha avuto una grande stagione all'Ipswich, poi ha perso molta fiducia al Chelsea, quindi ora sta migliorando sempre di più nel ritmo di gara che sta avendo. Questi gol sono i suoi più grandi punti di forza, usa tutta la sua potenza e forza sia con il destro che con il sinistro. Sapevamo che avrebbe segnato gol per noi e quelli che ha fato oggi erano belli".