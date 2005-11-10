Tutto in 6 minuti: a Nico Williams risponde Catena, 1-1 fra Osasuna e Athletic, la classifica
Daniele Najjar
Tutto nel finale: Nico Williams porta in vantaggio l'Athletic all'84', ma Catena regala un punto all'Osasuna pareggiando al 90': finisce 1-1 nella sfida giocata nel tardo pomeriggio de LaLiga. Ecco di seguito la situazione nel campionato iberico dopo l'ultima sfida giocata. L'Osasuna resta nelle zone basse della classifica, l'Athletic al settimo posto.
Il risultato
Osasuna-Athletic Club 1-1
84' Nico Williams (A), 90' Catena (O)
Situazione e classifica nella Liga spagnola
Il programma completo della 12^ giornata nella Liga spagnola:
Venerdì 6 novembre
Siviglia - Alaves 0-0
Sabato 7 novembre
Malaga - Racing Santander 1-2
Espanyol - Deportivo A Coruña 0-0
Osasuna - Athletic Club 1-1
Valencia - Real Madrid
Domenica 8 novembre
Elche - Betis
Real Sociedad - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Levante
Villarreal - Getafe
Atletico Madrid - Barcellona
CLASSIFICA
Barcellona 30 punti (11 partite giocate)
Atletico Madrid 28 (11)
Real Madrid 27 (11)
Betis 23 (11)
Real Sociedad 19 (11)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (11)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Villarreal 12 (11)
Celta Vigo 12 (11)
Espanyol 12 (12)
Rayo Vallecano 12 (10)
Getafe 12 (11)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (11)
Levante 10 (11)
Valencia 9 (11)
Malaga 5 (12)