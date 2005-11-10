Il Werder Brema frena la corsa: lo Stoccarda passa 1-0 e scappa dalla zona-salvezza
Daniele Najjar
Il Werder Brema cade per la seconda volta in questo ottimo inizio di stagione e perde di misura contro lo Stoccarda: la squadra di Hoeness passa 1-0 nel posticipo del sabato grazie al gol di Mittelstadt al 7' del primo tempo. Con questo successo lo Stoccarda abbandona la zona salvezza, mentre il Werder Brema resta quinto.
La situazione in Bundesliga
Il risultato
Stoccarda-Werder Brema 1-0
7' Mittelstadt (S)
Bundesliga, il programma della 9^ giornata
Venerdì 6 novembre
Amburgo-Borussia Monchengladbach 3-1
Sabato 7 novembre
Borussia Dortmund-Elversberg 2-1
Magonza-Bayern Monaco 1-2
Paderborn-Eintracht Francoforte 2-2
Lipsia-Augusta 5-2
Stoccarda-Werder Brema 1-0
Domenica 8 novembre
Colonia-Bayer Leverkusen ore 15.30
Friburgo-Union Berlino ore 17.30
Hoffenheim-Schalke 04 ore 19.30
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 21 punti
2, Borussia Dortmund 21
3. Lipsia 18
4. Friburgo 16
5. Werder Brema 15
6. Bayer Leverkusen 13
7. Elversberg 13
8. Eintracht Francoforte 12
9. Amburgo 12
10. Stoccarda 12
11. Magonza 10
12. Paderborn 10
13. Augusta 9
14. Hoffenheim 9
15. Colonia 9
16. Union Berlino 7
17. Schalke 04 6
18. Borussia Monchengladbach 4