Manchester City battuto 3-1 dal Nottingham Forest, 3^ sconfitta di fila in Premier per Maresca
Daniele Najjar
Terzo ko di fila in Premier League per il Manchester City: la squadra di Enzo Maresca cade 3-1 contro il Nottingham Forest, che invece si tira fuori dalla zona retrocessione, almeno per una notte e in attesa del risultato del Manchester United. Doppietta di Delap e gol di Cunha, al City non basta il momentaneo 2-1 di Cherki che aveva riaperto i giochi ad inizio secondo tempo. Vediamo di seguito i risultati in Premier League in questa decima giornata in corso e la classifica aggiornata.
Il risultato
Nottingham Forest-Manchester City 3-1
6' Cunha (NF), 18' e 73' Delap (NF), 52' Cherki (MC)
Premier League, il programma della 10^ giornata
Venerdì 6 novembre
Everton-Coventry 3-1
Sabato 7 novembre
Leeds-Tottenham 1-0
Arsenal-Hull 1-0
Fulham-Newcastle 1-1
Nottingham Forest-Manchester City 3-1
Domenica 8 novembre
Brighton-Brentford
Crystal Palace-Liverpool
Ipswich-Bournemouth
Sunderland-Chelsea
Manchester United-Aston Villa
La classifica aggiornata
1. Arsenal 27 punti
2. Manchester City 21
3. Brighton 19
4. Chelsea 16
5. Everton 16
6. Liverpool 15
7. Brentford 14
8. Leeds 14
9. Bournemouth 12
10. Tottenham 12
11. Newcastle 12
12. Aston Villa 12
13. Hull 11
14. Ipswich 11
15. Fulham 10
16. Coventry 9
17. Nottingham Forest 9
18. Manchester United 7
18. Crystal Palace 7
20. Sunderland 5