Il Paris di Coppola e Koleosho aggancia (per ora) la vetta: 1-0 all'Auxerre
Daniele Najjar
Aggancio alla vetta occupata dal Paris Saint-Germain, che però è in campo contro il Troyes e può allungare: il Paris FC, con Diego Coppola titolare e Luca Koleosho subentrato nella ripresa, batte di misura l'Auxerre in trasferta (0-1) e conquista altri tre punti importanti in questo grande inizio di stagione. Si tratta della sesta vittoria in campionato, con due pareggi e due sconfitte in 10 giornate.
Il risultato:
Auxerre - Paris FC 0-1
63' Sinayoko (P)
La situazione nella Ligue 1 francese
Venerdì 6 novembre
Tolosa - Strasburgo 3-1
Sabato 7 novembre
Auxerre - Paris FC 0-1
Paris Saint-Germain - Troyes
Domenica 8 novembre
Rennes - Lilla
Angers - Nizza
Brest - Lione
Le Havre - Lorient
Le Mans - Monaco
Lens - Marsiglia
CLASSIFICA
PSG 20
Paris FC 20
Lilla 18
Lione 17
Rennes 16
Marsiglia 15
Monaco 15
Nizza 14
Lens 13
Tolosa 13
Brest 12
Lorient 12
Strasburgo 10
Auxerre 10
Angers 8
Troyes 8
Le Mans 7
Le Havre 2