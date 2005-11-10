Il Paris di Coppola e Koleosho aggancia (per ora) la vetta: 1-0 all'Auxerre

Aggancio alla vetta occupata dal Paris Saint-Germain, che però è in campo contro il Troyes e può allungare: il Paris FC, con Diego Coppola titolare e Luca Koleosho subentrato nella ripresa, batte di misura l'Auxerre in trasferta (0-1) e conquista altri tre punti importanti in questo grande inizio di stagione. Si tratta della sesta vittoria in campionato, con due pareggi e due sconfitte in 10 giornate.

Il risultato:

Auxerre - Paris FC 0-1

63' Sinayoko (P)

La situazione nella Ligue 1 francese

Venerdì 6 novembre

Tolosa - Strasburgo 3-1

Sabato 7 novembre

Auxerre - Paris FC 0-1

Paris Saint-Germain - Troyes

Domenica 8 novembre

Rennes - Lilla

Angers - Nizza

Brest - Lione

Le Havre - Lorient

Le Mans - Monaco

Lens - Marsiglia

CLASSIFICA

PSG 20

Paris FC 20

Lilla 18

Lione 17

Rennes 16

Marsiglia 15

Monaco 15

Nizza 14

Lens 13

Tolosa 13

Brest 12

Lorient 12

Strasburgo 10

Auxerre 10

Angers 8

Troyes 8

Le Mans 7

Le Havre 2