Manchester City, brusca frenata: 7 vittorie di fila, poi 3 ko. E l'Arsenal scappa
Daniele Najjar
Cosa succede al Manchester City? A poche settimane dalla sentenza che ha scosso il mondo dei Citizens, la squadra di Maresca ha bruscamente interrotto quella che era stata fino a alla settima giornata una corsa perfetta. Sette vittorie di fila, poi tre ko consecutivi in Premier League, l'ultimo questa sera per mano del Nottingham Forest.
Dopo essere stato sorpassato, ora il City vede l'Arsenal tentare la prima fuga stagionale: i Gunners sono ora a +6 dai rivali dopo 10 giornate disputate. Momento di difficoltà evidente per i ragazzi di Maresca, che dopo la sosta per le nazionali ripartiranno dalla sfida interna in programma contro il Fulham, sabato 21 novembre alle 18.30.
Il risultato
Nottingham Forest-Manchester City 3-1
6' Cunha (NF), 18' e 73' Delap (NF), 52' Cherki (MC)
La situazione in Premier League
Premier League, il programma della 10^ giornata
Venerdì 6 novembre
Everton-Coventry 3-1
Sabato 7 novembre
Leeds-Tottenham 1-0
Arsenal-Hull 1-0
Fulham-Newcastle 1-1
Nottingham Forest-Manchester City 3-1
Domenica 8 novembre
Brighton-Brentford
Crystal Palace-Liverpool
Ipswich-Bournemouth
Sunderland-Chelsea
Manchester United-Aston Villa
La classifica aggiornata
1. Arsenal 27 punti
2. Manchester City 21
3. Brighton 19
4. Chelsea 16
5. Everton 16
6. Liverpool 15
7. Brentford 14
8. Leeds 14
9. Bournemouth 12
10. Tottenham 12
11. Newcastle 12
12. Aston Villa 12
13. Hull 11
14. Ipswich 11
15. Fulham 10
16. Coventry 9
17. Nottingham Forest 9
18. Manchester United 7
18. Crystal Palace 7
20. Sunderland 5