Maresca e la frenata del Manchester City: "Prima 7 vittorie, poi 3 ko: serve equilibrio"

"Il Forest meritava di vincere. Il nostro primo tempo non è stato abbastanza buono": così il tecnico del Manchester City, Enzo Maresca, ha commentato in conferenza stampa il terzo ko di fila dei suoi in Premier League, contro il Nottingham Forest per 3-1. "Abbiamo bisogno di equilibrio" - ha aggiunto - "abbiamo vinto sette partite di fila, ora ne abbiamo perse tre consecutive. Abbiamo bisogno di equilibrio su questo, e durante la pausa internazionale cercare di capire cosa possiamo fare meglio".

La brusca frenata del City e il prossimo impegno

Cosa succede al Manchester City? A poche settimane dalla sentenza che ha scosso il mondo dei Citizens, la squadra di Maresca ha bruscamente interrotto quella che era stata fino a alla settima giornata una corsa perfetta. Sette vittorie di fila, poi tre ko consecutivi in Premier League, l'ultimo questa sera per mano del Nottingham Forest.

Dopo essere stato sorpassato, ora il City vede l'Arsenal tentare la prima fuga stagionale: i Gunners sono ora a +6 dai rivali dopo 10 giornate disputate. Momento di difficoltà evidente per i ragazzi di Maresca, che dopo la sosta per le nazionali ripartiranno dalla sfida interna in programma contro il Fulham, sabato 21 novembre alle 18.30.