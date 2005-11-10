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Manchester City in crisi? Maresca: "Niente panico, nella sosta capiremo cosa non va"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 22:26Calcio estero
07.11.2026 22:26Calcio estero
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Prima sette vittorie di fila in Premier League, poi tre ko consecutivi: Enzo Maresca, tecnico del Manchester City, predica calma.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Cosa succede al Manchester City? L'inizio di stagione sembrava perfetto, nonostante il caos fuori dal campo di gioco per le questioni di giustizia sportiva: sette vittorie nelle prime sette gare di Premier League. Poi la frenata e l'inversione a U: tre sconfitte nelle ultime tre gare di campionato, l'ultima oggi per mano del Nottingham Forest, che è passato 3-1 su Donnarumma e compagni.

Le parole di Maresca

Il tecnico del City, Enzo Maresca, ha però frenato le analisi troppo drastiche spiegando ai microfoni della BBC che proverà ad invertire nuovamente la rotta durante la sosta per le nazionali. Queste le sue parole: "Niente panico. Dobbiamo capire cosa non va, ma niente panico. Dobbiamo usare la sosta per le nazionali per capire cosa non va e cercare di evitare di ripetere gli errori in futuro. Siamo sempre preoccupati per le sconfitte, ma abbiamo bisogno di equilibrio, prima abbiamo centrato sette vittorie di fila e poi tre ko di fila.

Poi ha aggiunto: "Abbiamo provato a reagire sul 2-0 ma era troppo tardi. Ne abbiamo segnato uno, probabilmente avevamo potuto segnare di più, ma in transizione ne abbiamo concesso un altro. Perché l'intensità era bassa? Ho bisogno di analizzarlo. La partita di oggi è probabilmente la prima a cui ci manca l'intensità nei primi 45 minuti. Il secondo tempo è andato meglio. Non è mai successo prima - dobbiamo capire il motivo e cercare di non lasciare che accadano di nuovo certe cose".

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