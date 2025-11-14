CR7 espulso e Mondiali a rischio, Martinez: "Non c'era violenza. È solo sfortunato"

Cristiano Ronaldo rischia i Mondiali, non solo perché il Portogallo ha sprecato il secondo match point per qualificarsi ma perché anche in caso di qualificazione il suo giocatore più importante potrebbe ricevere diverse giornate di squalifica.

Il fuoriclasse ha rimediato un cartellino rosso nel corso della partita contro l'Irlanda a seguito di una gomitata ai danni di Dara O'Shea. Secondo i regolamenti FIFA, CR7 potrebbe ricevere tre giornate di squalifica. Una verrebbe scontata nel prossimo incontro di qualificazione contro l'Armenia e gli altri due nelle prime due giornate della fase a gironi del Mondiale.

Il ct Roberto Martinez ha dichiarato: "Abbiamo parlato, penso che sia difficile per un giocatore come Cristiano che è in area. Ha avuto un contatto costante con i difensori, lo ha afferrato. Non c'è violenza, cerca di respingerli. È stato sfortunato. Credo che l'angolazione delle immagini renda la situazione peggiore di quanto sia realmente accaduta. È il suo primo cartellino rosso in Nazionale, è incredibile".