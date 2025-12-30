Poco spazio per McAtee al Nottingham Forest, lo Strasburgo ci prova: può arrivare in prestito

Il nome di James McAtee torna al centro del mercato europeo. Considerato da anni uno dei prospetti più interessanti del calcio inglese, il trequartista classe 2002 potrebbe rilanciarsi in Ligue 1, dove lo Strasburgo lo segue con grande attenzione in vista della finestra invernale.

Il club alsaziano, protagonista di un’estate 2025 da record con circa 118 milioni di euro investiti, non sembra intenzionato a rallentare. Tra intuizioni riuscite e colpi mirati - dalla rivelazione Joaquín Panichelli all’esperienza di Ben Chilwell, passando per il portiere Mike Penders arrivato dal circuito Chelsea -, lo Strasburgo aveva iniziato la stagione a ritmo elevato. Tuttavia, il finale di 2025 ha mostrato un calo evidente: settimo posto in classifica e quattro partite senza vittorie, con l’ultimo successo datato 9 novembre.

Per invertire la rotta, la dirigenza vuole "aggredire" ancora il mercato. Dopo l’interesse per Gessime Yassine del Dunkerque, dalla stampa britannica emerge anche il forte pressing di BlueCo per McAtee, con l’idea di un prestito che prende forma. Reduce da una stagione da 37 presenze con il Manchester City e capitano dell’Inghilterra Under 21 campione d’Europa, McAtee era uno dei gioielli più promettenti sotto la guida di Guardiola; ceduto al Nottingham Forest per 34 milioni di euro, non è però riuscito a imporsi: pochi minuti, nessun gol e tanta discontinuità, nonostante un contratto fino al 2030.

Lo Strasburgo vede in lui il profilo ideale per ridare creatività e ritmo alla squadra di Liam Rosenior. I rapporti eccellenti tra i due club, consolidati dall’affare Dilane Bakwa, potrebbero facilitare l’operazione. Ora la parola passa al giocatore e al Forest, ma l’ipotesi appare sempre più concreta.