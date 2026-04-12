Crystal Palace-Newcastle, le formazioni ufficiali: Mateta e Sarr riposano pre-Fiorentina
Sono state diramate anche le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Newcastle, gara valevole la 32^ giornata di Premier League. In settimana i Glaziers affronteranno nuovamente la Fiorentina dopo la strepitosa gara d'andata (3-1) del Dall'Ara, ma prima i Magpies in campionato. Coach Glasner opta per schierare dal primo minuto un tridente offensivo Johnson-Larsen-Pino, con Lerma e Hughes a schermare la difesa. Partono dalla panchina invece Mateta e Sarr, così come l'ex Lazio Kamada.
Lato Newcastle, da segnalare dal primo minuto Tonali a centrocampo con Joelinton e Miley, di ritorno dopo l'infortunio al ginocchio. In difesa spazio per l'ex Milan Thiaw, certezza granitica della retroguardia di mister Howe.
Crystal Palace (3-4-3): Henderson, Munoz, Richards, Lacroix, Canvot, Mitchell, Lerma, Hughes, Johnson, Stand-Larsen, Pino.
A disposizione: Benitez, Clyne, Sosa, Riad, Kamada, Wharton, Devenny, Sarr, Mateta.
Allenatore: Glasner.
Newcastle (4-3-3): Ramsdale, Livramento, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Miley, Joelinton, Murphy, Osula, Gordon
A disposizione: Pope, Trippier, Wissa, Barnes, Elanga, Woltemade, Willock, Burn, Ramsey
Allenatore: Howe.