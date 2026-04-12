Nottingham Forest-Aston Villa, formazioni ufficiali: Watkins e McGinn dal 1', il Bologna osserva
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Aston Villa, match valido per la 32^ giornata di Premier League. I Tricky Trees, reduci dal pareggio strappato al Porto di Farioli, effettuano qualche sostituzione per riprendere energie con l'ex Fiorentina Milenkovic di ritorno dal 1', Ola Aina (passato dal Torino) terzino destro titolare. In panchina l'ex Bologna Ndoye, turno di riposo probabilmente studiato in vista del ritorno dei quarti di Europa League.
Qualche cambio anche lato Unai Emery, tenendo conto del secondo match europeo con il Bologna (16 aprile) in settimana: dentro Lindelof, fuori Konsa, Barkley fa rifiatare Buendia. Fuori dall'undici titolare l'ex Roma Abraham così come Douglas Luiz (in prestito dalla Juventus).
Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Hutchinson, Igor Jesus.
A disposizione: Ortega; Morato, Wood, Ndoye, Domínguez, Yates, McAtee, Netz, Bakwa.
Allenatore: Vitor Pereira.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez, Cash, Lindelof, Torres, Digne, Barkley, Onana, Tielemans, McGinn, Rogers, Watkins.
A disposizione: Bizot, Konsa, Buendia, Garcia, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.
Allenatore: Emery.