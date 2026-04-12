Chelsea, Rosenior: "Enzo Fernandez ha chiesto scusa. Ce ne occuperemo dopo il City"

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha dichiarato che il vice-capitano Enzo Fernandez si è scusato di persona per i commenti che lo hanno messo nei guai e che si ricollegherebbero ad un flirt a distanza con il Real Madrid. Tuttavia, il centrocampista argentino sconterà comunque l'ultima giornata di sospensione impartita dal club londinese.

"Ho avuto un'ottima conversazione, ne ho avute tre o quatttro con Enzo", ha dichiarato Rosenior in conferenza stampa prima del big match contro il Manchester City. "Si è scusato con me, con il club, e ci occuperemo della questione dopo la grande partita di domenica. Non metto in dubbio il carattere di Enzo, né chi sia come persona. Credo che le persone commettano errori e non si debba eccedere nella punizione per l'errore commesso".

Il tecnico dei Blues ha voluto chiarire che mantenere salda la cultura dello spogliatoio, specialmente in un momento così cruciale della stagione: "Ci sono certi valori e culture in cui credo, e in cui questo club crede, che rendono la squadra più forte se gestiti correttamente".

Il Chelsea occupa al momento la sesta posizione nella classifica di Premier League e ha bisogno di un buon risultato per tornare tra le prime cinque e sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Senza, il futuro di Enzo Fernandez potrebbe drasticamente indirizzarlo altrove, magari proprio al Real Madrid che si vocifera voglia ingaggiarlo come nome forte a centrocampo in estate.