Chelsea-Man United, le formazioni ufficiali: Rosenior e Carrick giocano a specchio
Un tempo dominavano il calcio locale, europeo e mondiale, adesso solo alla ricerca di un posto in Champions League: si tratta di Chelsea e Manchester United, che questa sera si affrontano nel match valido per la 33^ giornata di Premier League.
Rosenior in avanti si affida a Delap, supportato da un trio composto da Estevao, palmer e Pedro Neto. 4-2-3-1 anche per Carrick, che ha in Sesko il suo terminale offensivo. Panchina per gli ex Serie A Diallo e Zirkzee. Di seguito le formazioni ufficiali:
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Estevao, Palmer, Pedro Neto; Delap. Allenatore: Rosenior
Manchester United (4-2-3-1): lammens; Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko. Allenatore: Carrick