Da Hollywood a Lisbona: Sidney Sweeney va a vedere lo Sporting e mostra le sue skills

La notte dell’Sporting CP contro l’Estoril ha avuto una protagonista inattesa. Sugli spalti dell’Estádio José Alvalade c’era Sydney Sweeney, che ha assistito al netto 3-0 dei leoni. Ma il vero colpo di scena è arrivato dopo il fischio finale.

L’attrice, volto di Euphoria e protagonista di Anyone But You, è scesa in campo per qualche palleggio improvvisato, mostrando doti tecniche che hanno fatto il giro dei social: controllo di palla, dribbling e conclusioni precise, il tutto con naturalezza e sorriso. Un momento diventato rapidamente virale, capace di rubare la scena anche ai protagonisti della gara.

In Portogallo per impegni professionali, Sweeney sembra essersi lasciata contagiare dall’atmosfera verde e bianca. Il club non ha perso l’occasione di celebrarla, condividendo una foto con l’attrice insieme a Leo Woodall e Matthew Goode. Un siparietto leggero che ha divertito i tifosi e ricordato come l’Alvalade, casa di talenti come Cristiano Ronaldo, sappia attrarre anche le stelle di Hollywood. Per una sera, il calcio ha incontrato il cinema. E il pubblico ha applaudito entrambi.

