City, O'Reilly pizzica l'Arsenal: "Dobbiamo ancora affrontarlo qui in casa. Io mi godo ogni istante"

Nico O’Reilly sta vivendo la sua favola al Manchester City. Il terzino sinistro inglese di appena 20 anni si è affermato a lungo andare come perno imprescindibile della rosa di Guardiola, raggiunto l'incredibile traguardo di 2901 minuti stagionali tra tutte le competizioni e con una stagione ancora da portare a termine tra duelli in Champions League, corsa al titolo di Premier League e non solo. Ma nell'ultimo periodo ha rivestito un ruolo più vicino al centrocampo: "Mi piace moltissimo", ha raccontato il giocatore ai microfoni ufficiali del club.

"Mi godo ogni istante. È un ambiente duro e stimolante, ma sto accogliendo e amando ogni minuto. È decisamente surreale trovarsi in situazioni come queste e in una squadra del genere", ha aggiunto O'Reilly. "Cerco solo di tenere la testa bassa, continuare così e agire come se fosse tutto normale. È quello che farò fino alla fine della stagione: cercare di incidere e aiutare la squadra il più possibile". Con il Newcastle, intanto, il ragazzo 2005 ha forgiato una doppietta e permesso ai citizens di fare bottino pieno.

"È stata una sensazione fantastica poter segnare quei due gol e vincere la partita", ha detto. "Ovviamente non avrei potuto farlo senza i miei compagni. Tutti lavorano duramente, con e senza palla. È meraviglioso vivere un momento simile durante la corsa al titolo. Sto aggiungendo un po' più di fisicità a centrocampo e sto vincendo i duelli: penso che questo aiuti molto i compagni che sono così bravi con la palla e dettano il gioco", ha analizzato l'inglese di 20 anni. "Si tratta solo di spezzare la manovra avversaria in mezzo al campo e servire i nostri giocatori di qualità... chiunque di loro. Penso che sia utile ed è per questo che sono lì. Mi sto divertendo!".

Una lotta estenuante con l'Arsenal capolista, distante ora 5 lunghezze prima di giocare con il Leeds: "Ora dobbiamo solo continuare a fare pressione: ogni tre punti contano. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo ancora affrontare l'Arsenal qui in casa. Ci sono squadre che lottano e ci inseguono; è una situazione difficile, ma dobbiamo restare uniti e non fermarci. C'è molta più pressione perché scendiamo in campo sapendo di dover vincere per forza".

Infine una chiusura sulla vita in uno spogliatoio pieno zeppo di stelle: "Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono i tre punti. Si tratta di mantenere la mente lucida, lavorare sodo sul campo: è tutto qui. I leader e i capitani prepareranno tutti per la partita e ci caricheranno. Ci mettono nel giusto stato mentale per scendere in campo e fornire una prestazione da tre punti. Impari tantissimo da loro. Ti aiuta molto avere la fiducia di calciatori che sono di classe mondiale, che hanno un'esperienza immensa, che hanno giocato ogni competizione e vinto tutto. È una cosa importante".