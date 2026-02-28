Federcalcio argentina sotto inchiesta: il presidente è accusato di frode per oltre 11 milioni

Mentre l’Argentina si prepara a un doppio banco di prova, il contesto attorno alla Selección è tutt’altro che sereno. Il 27 marzo, a Lusail, è in programma la Finalissima contro la Spagna, una sfida di prestigio tra campioni continentali che vale un trofeo ma soprattutto un test di alto livello in vista del Mondiale estivo. L’altro grande obiettivo, ovviamente, è difendere il titolo conquistato nel 2022.

Sul piano istituzionale, però, il calcio argentino è scosso da settimane. Il presidente dell’AFA, Claudio Tapia, non avrebbe potuto lasciare il Paese dopo l’emersione di accuse di frode fiscale e riciclaggio. Insieme al tesoriere Pablo Toviggino, Tapia è sospettato di aver sottratto circa 19 miliardi di pesos (circa 11,5 milioni di euro) tra il 2024 e il 2025.

Secondo il quotidiano AS, l’inchiesta coinvolgerebbe ex e attuali presidenti di club, con un sistema di società di comodo utilizzate per far transitare fondi, anche all’estero, in particolare in Spagna. Un quadro definito di dimensioni paragonabili allo scandalo che colpì la FIFA.

Le conseguenze sono già concrete: sequestri di beni di lusso, pagamenti sospesi da Adidas e valutazioni legali in corso da parte di Coca-Cola. Alcuni club hanno reagito proclamando uno sciopero nel prossimo turno di campionato. Un terremoto che rischia di proiettare un’ombra pesante sugli appuntamenti della Nazionale.