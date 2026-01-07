Da Mainoo a Rashford: l'esonero di Amorim cambia il futuro al Man United di almeno 4 giocatori

La presenza di un certo allenatore in una squadra ha sempre una grande influenza sulle decisioni che tale club deve prendere in chiave mercato. A maggior ragione ce l'ha in Inghilterra, dove più che un semplice tecnico chi siede in panchina rappresenta più un ruolo di manager. Ecco che dunque l'esonero di Ruben Amorim al Manchester United potrebbe cambiare le prospettive di diversi giocatori, alcuni dei quali finiti nell'orbita dei club italiani per gennaio.

Il primo nome è quello di Joshua Zirkzee, ma in questo caso non è chiaro se le prospettive possano cambiare in meglio o in peggio. Pur non rendendo al meglio, con Amorim l'olandese ha infatti avuto considerazione di recente e andrà capito se il nuovo tecnico che sarà scelto continuerà a puntare su di lui, che la Roma aspettava a braccia aperte.

Il Napoli ha seguito la situazione di Kobbie Mainoo, che con Amorim non giocava e che era dato come sicuro partente fino a qualche settimana fa, per un possibile prestito. Ora le cose cambiano e Sky Sports riferisce che il giocatore vorrebbe giocarsi le sue carte allo United.

Bruno Fernandes era ed è invece molto legato al connazionale Amorim ed è rimasto deluso dal suo esonero. In una intervista aveva rivelato come avesse avuto la sensazione che il club volesse venderlo, ma che non volesse 'sfidare' Amorim. E ora? Il futuro è tutto da scrivere. Così come quello di Marcus Rashford. Che è vero: si è rilanciato al Barcellona. I blaugrana però secondo l'emittente difficilmente lo riscatteranno a fine stagione. Quando Rashford potrebbe anche fare ritorno alla base, dove non ci sarà più Amorim.