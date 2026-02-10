È il miglior Mbappe di sempre? Per Arbeloa "può eguagliare l'extraterrestre Ronaldo"

"Cristiano Ronaldo era qualcosa di extraterrestre, impossibile da eguagliare. Ma se qualcuno può farlo, è Kylian Mbappé". Così ha dichiarato Alvaro Arbeloa, che sta sfruttando appieno la vena realizzativa del suo miglior giocatore. Il francese non ha tradito le attese: in questo 2026, ogni volta che è sceso in campo da titolare con il Real Madrid ha trovato la rete, anche se a volte in situazioni estreme, come al 91’ contro il Valencia o su rigore al 100’ contro il Rayo Vallecano.

Sei presenze da titolare, sei gol segnati, un ritmo da leggenda. Arbeloa non ha dubbi: "Ora è il miglior giocatore del mondo per quello che mostra giorno dopo giorno, partita dopo partita". E i numeri lo confermano: 38 gol in 31 partite, con una media di 1,23 reti a partita, la migliore della carriera. Con più di tre mesi ancora da giocare, Mbappé è a soli sei gol dal suo record personale di 44 reti, realizzate sia nella stagione 2023-24 al PSG sia l’anno successivo al Madrid. Se manterrà questo ritmo, potrebbe proiettarsi verso quota 60 gol, puntando a superare i 61 di Cristiano Ronaldo nel 2014-15, record di un giocatore del Real in una stagione.

La voracità di Mbappé è impressionante anche considerando i minuti giocati. In questa stagione ha impiegato 2.663 minuti per segnare 38 gol, molto meno rispetto ai 3.869 minuti della stagione 2023/24 al PSG e ai 4.745 minuti del 2024/25 al Madrid. Attualmente trova la rete ogni 61,6 minuti, una continuità pazzesca. Con 23 gol in 23 giornate, Mbappé guida la classifica marcatori con un margine di otto reti su Muriqi e di undici su Ferran Torres. La lotta per la Scarpa d'Oro è invece più serrata, con Kane davanti di un gol e Haaland a 21 reti: due rivali da tenere d’occhio..