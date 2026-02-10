"Bayern? Nessuno si aspetta che vinceremo". Lipsia sfavorito, il tecnico: "Noi a nostro agio"

Contro il Bayern Monaco, capolista indiscussa della Bundesliga, al Lipsia tocca il ruolo di sfavorito nel dentro-fuori di Coppa di Germania (DFB-Pokal). Ma al suo allenatore, Ole Werner, sta bene anche così: "Nessuno si aspetta che usciremo dal campo vincitori, ma noi ci crediamo e si dovrà vedere anche sul terreno di gioco", ha sottolineato il 37enne in vista del quarto di finale di domani a Monaco.

"Le aspettative sono chiare", ha spiegato Werner, definendo il Bayern "favorito". Chiunque, "vista la stagione che stanno disputando finora, darebbe per scontata la loro vittoria. È certamente un ruolo in cui ci sentiamo a nostro agio", le parole riprese da Sport1. In questa stagione le due squadre si affrontano già per la terza volta: nella gara inaugurale della Bundesliga, il Lipsia era stato annichilito per 0-6, mentre nel match di ritorno a gennaio aveva subito un 1-5. Pioggia di gol e due sconfitte amare per i Bullen, che tenteranno di eliminare i bavaresi.

"Non ho la sensazione che la mia squadra debba essere rincuorata", ha commentato l'allenatore del Lipsia. "Anzi, dal ritorno possiamo trarre molti elementi positivi". Inoltre si tratta di "un'altra competizione", ha ribadito il tecnico, aggiungendo che il Lipsia "non ha nulla da perdere". Con un successo, potrebbe avvicinarsi al terzo trionfo in coppa, dopo i titoli vinti nel 2022 e nel 2023. Contro i bavaresi sarà fondamentale una "difesa molto, molto buona e aggressiva", ha sottolineato Werner, che come nelle precedenti sfide di coppa punterà su Maarten Vandevoordt in porta. Si tratterà però anche di "giocare a calcio, di rendersi pericolosi. Ci sono spazi che si aprono continuamente". Quando si presenteranno, bisognerà sfruttarli "con coraggio e a testa alta", ha esortato Werner, "perché credo che abbiamo giocatori in campo capaci di far male al Bayern".