Dalla Turchia: il Beşiktaş lavora ad un pre-accordo con Alaba, la Fiorentina sullo sfondo
Il futuro di David Alaba sembra essere sempre più lontano dal Real Madrid. Il difensore austriaco, il cui contratto scadrà al termine della stagione, è diventato il grande obiettivo del Beşiktaş per l'estate. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco starebbe accelerando i contatti già in questo mese di gennaio per bloccare il calciatore con un pre-accordo, cercando di battere sul tempo la concorrenza. Su Alaba, infatti, resta vigile la Fiorentina, che in estate aveva cercato l'austriaco, insieme ai paperoni della MLS del New York City.
A 33 anni, Alaba è ormai scivolato ai margini delle rotazioni del Real Madrid, penalizzato pesantemente dai continui problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nell'ultimo biennio, anche se il cambio di allenatore potrebbe ovviamente cambiare le carte in tavola. Dal canto suo, il Real Madrid sembra aver già preso una decisione definitiva: i Blancos non rinnoveranno il contratto dell'ex stella del Bayern Monaco, aprendo ufficialmente la corsa alla sua firma per la prossima stagione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30