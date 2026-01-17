LaLiga, Lisci trionfa allo scadere: 3-2 all'Oviedo, l'Osasuna stacca la zona calda
Alessio Lisci la sfanga. E con lui il suo Osasuna, che si porta a casa la vittoria e tre punti con un gol al 90'+2 di Muñoz dopo la doppietta di Budimir e il tentato recupero dell'Oviedo. Avversario di LaLiga che rimane in fondo al baratro della classifica peggiore in assoluto tra le altre squadre.
La squadra di Lisci spazza via in un colpo solo la dolorosa eliminazione dalla Coppa del Re contro la Real Sociedad (ko 3-2) e ritrova una vittoria in campionato spagnolo che mancava da 2 giornate.
Venerdì 16 gennaio
Espanyol-Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid-Levante 2-0
Maiorca-Athletic Bilbao 3-2
Osasuna-Oviedo 3-2
Betis Siviglia-Villarreal
Domenica 18 gennaio
Getafe-Valencia
Atletico Madrid-Alaves
Celta Vigo-Rayo Vallecano
Real Sociedad-Barcellona
Lunedì 19 gennaio
Elche-Siviglia
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 48 (20)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 34 (20)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 29 (19)
8. Athletic Bilbao 24 (20)
9. Girona 24 (20)
10. Elche 23 (19)
11. Vallecano 22 (19)
12. Osasuna 22 (20)
13 Real Sociedad 21 (19)
14. Getafe 21 (19)
15. Maiorca 21 (20)
16. Siviglia 20 (19)
17. Alaves 19 (19)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 14 (19)
20. Oviedo 13 (20)