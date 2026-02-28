Lisci: "Osasuna ha pazienza con i tecnici. Senza cosa sarebbe successo a Klopp o Guardiola?

Dalle giovanili della Lazio per qualche anno, prima di spiccare il volo in Spagna a 25 anni e ora a 40 nella Liga è uno degli allenatori più sotto osservazione. Parliamo di Alessio Lisci, tecnico romano che alla prima stagione sulla panchina dell'Osasuna al momento si trova al nono posto e dal lato sinistro della classifica del massimo campionato spagnolo. Battendo in casa il Real Madrid. "Un tifoso adolescente non aveva mai visto una vittoria sul Real. Ti dà la misura di quanto è successo", racconta lui stesso nell'intervista al Corriere dello Sport.

I primi tempi di formazione da allenatore non sono stati facili e soprattutto hanno richiesto altre occupazioni extra calcio: "Sì, commerciavo prodotti alimentari italiani. Sono felice di averlo fatto, i miei genitori mi hanno insegnato il lavoro duro ed è una lezione che mi porto dentro". Quest'estate, appunto, il passaggio all'Osasuna: "È un club che ha pazienza con gli allenatori", racconta il 40enne italiano. "Per me è una cosa fondamentale. Nel calcio puoi essere bravo quanto vuoi ma poi sono i giocatori che scendono in campo. Se la società non ha pazienza e cambia allenatore in continuazione, è finita".

"Succede a tutti: cosa sarebbe successo a Klopp o Guardiola se Liverpool e City non gli avessero dato il tempo di trovare la quadra?", la riflessione proposta da Lisci. Sul miracolo compiuto per sconfiggere il Real Madrid invece racconta: "Una serata fantastica con un finale complicato. La cosa più bella è successa all'ultimo rinvio dal fondo. Il quarto uomo mi ha detto: 'Guarda, appena batte è finita'. E io ho alzato gli occhi sulle tribune, con i tifosi in festa. La loro felicità è stata l'emozione più bella della serata".