De Zerbi si gioca la salvezza: se batte l'Aston Villa supera il West Ham. Le formazioni

Il Tottenham si gioca una grossa fetta di salvezza, ma di fronte avrà un osso duro: in caso di successo esterno in casa dell'Aston Villa, la squadra di Roberto De Zerbi potrebbe sorpassare al quart'ultimo posto il West Ham. Il terzino del Tottenham, Pedro Porro, ha dichiarato prima della partita alla BBC: "Sappiamo quanto sia importante la partita di oggi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e abbiamo lavorato tutta la settimana in vista di questa partita. La cosa più importante per noi è mantenere la stessa mentalità della scorsa settimana. Dobbiamo vincere. È un momento speciale perché siamo in un momento positivo e dobbiamo dare il massimo in campo".

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Tottenham

Aston Villa: Martinez, Cash, Lindelof, Mings, Barkley, Tielemans, Abraham, Sancho, Maatsen, Bogarde, Rogers.

A disposizione: Bizot, Konsa, Buendia, Watkins, Digne, Torres, Garcia, Douglas Luiz, Bailey. Allenatore: Unai Emery.

Tottenham: Kinsky, Danso, Palhinha, Richarlison, Tel, Udogie, Gallagher, Porro, Bentancur, Van de Ven, Kolo Muani.

A disposizione: Austin, Dragusin, Bissouma, Maddison, Gray, Bergvall, Spence, Sarr, Souza. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Il programma completo

Leeds-Burnley 3-1

Brentford - West Ham 3-0

Newcastle - Brighton 3-1

Wolves - Sunderland 1-1

Arsenal - Fulham 3-0

Domenica 3 maggio:

Bournemouth - Crystal Palace 3-0

Manchester United - Liverpool 3-2

Aston Villa - Tottenham

Lunedì 4 maggio:

Chelsea - Nottingham Forest

Everton - Manchester City

Questa la classifica di Premier League

Arsenal 76 punti (35 partite giocate)

Manchester City 70 (33)

Manchester Utd 64 (35)

Liverpool 58 (35)

Aston Villa 58 (34)

Bournemouth 52 (35)

Brentford 51 (35)

Brighton 50 (35)

Chelsea 48 (34)

Fulham 48 (35)

Everton 47 (34)

Sunderland 47 (35)

Newcastle 45 (35)

Crystal Palace 43 (34)

Leeds 43 (35)

Nottingham 39 (34)

West Ham 36 (35)

Tottenham 34 (34)

Burnley 20 (35)

Wolves 18 (35)