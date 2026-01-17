Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Debutto da sballo per Carrick: il Manchester United batte per 2-0 il City nel derby

Debutto da sballo per Carrick: il Manchester United batte per 2-0 il City nel derbyTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 15:26Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Si annuncia un sabato di fuoco quello di Premier League, che parte con un risultato roboante e a sorpresa. Il Manchester United, con Carrick al debutto in panchina, fa suo il derby contro il Manchester City con un 2-0 senza diritto di replica. Mbeumo e Dorgu i marcatori dei Red Devils, a cui sono state annullate altre tre reti per fuorigioco. Brutta batosta per Guardiola, che nel tardo pomeriggio può vedere l'Arsenal (in caso di vittoria sul Nottingham Forest) scappare a +9. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Sabato 17 gennaio
Manchester United-Manchester City 3-0
Chelsea-Brentford
Leeds-Fulham
Liverpool-Burnley
Sunderland-Crystal Palace
Tottenham-West Ham
Nottingham Forest-Arsenal

Domenica 18 gennaio
Wolverhampton-Newcastle
Aston Villa-Everton

Lunedì 19 gennaio
Brighton-Bournemouth

Classifica aggiornata
1. Arsenal 49 punti
2. Manchester City 43*
3. Aston Villa 43
4. Manchester United 35*
5. Liverpool 35
6. Brentford 33
7. Newcastle 32
8. Chelsea 31
9. Fulham 31
10. Sunderland 30
11. Brighton 29
12. Everton 29
13. Crystal Palace 28
14. Tottenham 27
15. Bournemouth 26
16. Leeds 23
17. Nottingham Forest 21
18. West Ham 14
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 7

* una partita in più

