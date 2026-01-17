Debutto da sballo per Carrick: il Manchester United batte per 2-0 il City nel derby

Si annuncia un sabato di fuoco quello di Premier League, che parte con un risultato roboante e a sorpresa. Il Manchester United, con Carrick al debutto in panchina, fa suo il derby contro il Manchester City con un 2-0 senza diritto di replica. Mbeumo e Dorgu i marcatori dei Red Devils, a cui sono state annullate altre tre reti per fuorigioco. Brutta batosta per Guardiola, che nel tardo pomeriggio può vedere l'Arsenal (in caso di vittoria sul Nottingham Forest) scappare a +9. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Sabato 17 gennaio

Manchester United-Manchester City 3-0

Chelsea-Brentford

Leeds-Fulham

Liverpool-Burnley

Sunderland-Crystal Palace

Tottenham-West Ham

Nottingham Forest-Arsenal

Domenica 18 gennaio

Wolverhampton-Newcastle

Aston Villa-Everton

Lunedì 19 gennaio

Brighton-Bournemouth

Classifica aggiornata

1. Arsenal 49 punti

2. Manchester City 43*

3. Aston Villa 43

4. Manchester United 35*

5. Liverpool 35

6. Brentford 33

7. Newcastle 32

8. Chelsea 31

9. Fulham 31

10. Sunderland 30

11. Brighton 29

12. Everton 29

13. Crystal Palace 28

14. Tottenham 27

15. Bournemouth 26

16. Leeds 23

17. Nottingham Forest 21

18. West Ham 14

19. Burnley 12

20. Wolverhampton 7

* una partita in più