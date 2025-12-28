Globe Soccer Award, Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del Medio Oriente

Un altro premio nel ricco palmares di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, autore di 40 reti nel 2025 per la 14esima volta nella sua carriera, è stato premiato con il Globe Soccer Award come miglior calciatore del Medio Oriente.

“Grazie per questo incredibile premio” ha detto CR7 direttamente dal palco di Dubai. “Per me è un piacere. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei compagni. È dura continuare a giocare ma la passione è sempre alta e mi spinge ad andare avanti. Non mi importa dove gioco, io sono sempre contento di giocare a calcio, segnare gol e vincere trofei. Voglio vincerne ancora e voglio raggiungere il numero di gol che sapete”.