Deschamps saluta già la FFF: "Non ambisco alla presidenza, lascerò dopo il Mondiale"

Durante l’Assemblea federale della Federcalcio francese, Didier Deschamps ha tracciato un bilancio della sua esperienza come CT dei Bleus, confermando che lascerà la panchina della nazionale al termine della Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Il tecnico campione del mondo da giocatore e da allenatore ha colto l’occasione per rispondere con ironia al collega Gérald Baticle, che pochi minuti prima aveva scherzato sulla possibilità di vedere Deschamps diventare presidente della FFF. "Non ho nessuna ambizione presidenziale - ha chiarito Deschamps - non fa parte dei miei piani futuri. Mi sento sempre giovane e guardo al presente e al domani".

Dal 2012 alla guida della Nazionale, Deschamps punta quest’estate al terzo titolo mondiale con la Francia. "L’obiettivo è sempre il massimo. Non vinciamo sempre, ma ci impegniamo a fondo. Potete contare su di me". Nel suo discorso, Deschamps ha voluto inoltre sottolineare l’importanza del calcio dilettantistico: "Il calcio professionistico attraversa momenti delicati, soprattutto economicamente. La nostra base solida resta il calcio amatoriale. Il calcio francese ha bisogno di voi". Un riconoscimento sincero che ha ottenuto una standing ovation dall’assemblea: Deschamps chiude così un capitolo lungo e prestigioso, con lo sguardo già rivolto alla sfida più importante, l'ultima: la conquista del Mondiale 2026.