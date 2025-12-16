Newell's Old Boys, il candidato presidente Munoz su Messi: "Se vuole davvero venire, lo dica"

Il possibile ritorno in Argentina di Lionel Messi fa regolarmente discutere, dato il forte legame emotivo che lega l'otto volte Pallone d'Oro al Newell's Old Boys. Un candidato alla presidenza del club di Rosario, Guillermo Munoz, in vista delle prossime elezioni, ha spiegato cosa dovrebbe accadere affinché la stella dell'Inter Miami lasci la MLS per tornare a casa.

Interpellato da TNT Sports, ha chiarito il punto: "Innanzitutto dobbiamo vedere se Messi ha voglia di connettersi con il Newell's". Munoz ha poi proseguito, sottolineando che il club non sprecherà energie né fondi per inseguire un sogno impossibile: "Io posso desiderare tantissimo che Messi venga, ma non basta dire 'un giorno, un giorno'. Vedo Messi e mi commuovo. Ma questo non significa che lui sia al di sopra del club, affatto."

La storia del Newell's ha già visto il ritorno di un campione del mondo: Diego Maradona (compagno di squadra di Messi nel trionfo mondiale) ha avuto una breve parentesi nel club dopo il suo rientro dall'Europa. Anche l'ex tecnico di Barcellona e Inter Miami, Tata Martino, ha avuto tre diverse esperienze come giocatore con la squadra. Sulle possibilità che Messi segua quel percorso, Munoz ha concluso: "Un giorno, Maradona disse: 'Vado a giocare al Newell's'. Un giorno Tata Martino disse: 'Vengo a dare una mano al Newell's'. Messi non ha alcun impegno o obbligo verso il Newell's. Ma se vuole davvero venire, dovrebbe dirlo lui."