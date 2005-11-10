Champions League, serata di spettacolo: il PSG piega il Barça, rimonta Liverpool e Foden show
Daniel Uccellieri
Gol e spettacolo nelle gare che si sono giocate ieri sera valide per la terza giornata della fase campionato di Champions. Il big match tra PSG e Barcellona premia i francesi, che si impongono 4-2 al Parco dei Principi infliggendo ai blaugrana la prima sconfitta stagionale. Protagonista anche il Liverpool, capace di rimontare due reti al Villarreal e vincere 4-3 grazie a una partita ricca di colpi di scena.
Spicca la tripletta di Phil Foden nel 5-1 del Manchester City contro l'AEK, mentre il Borussia Dortmund passa 2-1 sul campo del Sabah Baku con una doppietta di Guirassy. Vittoria esterna anche per il PSV, che supera il Porto 1-0 grazie alla rete di Til. Finisce invece 2-2 la sfida tra Fenerbahce e Slavia Praga, con i cechi capaci di trovare il pareggio al 90' con Kacor.Pareggio tra Stoccarda e Atletico Madrid: al vantaggio di Leweling ha risposto Julian Alvarez in apertura di ripresa per l'1-1 finale.
Serata positiva per le italiane, entrambe vittoriose: la Roma travolge 4-0 lo Slovan Bratislava con le reti di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen. Il Napoli supera invece 4-3 il Bodø/Glimt al termine di una gara combattuta, trascinato dalla doppietta di McTominay.
Risultati Champions League, terza giornata
Fenerbahce-Slavia Praga 2-2
4' Oguz Aydin (F), 11' Greenwood (F), 15' Provod (S), 90' Kacor (S)
Sabah Baku-Borussia Dortmund 1-2
10' e 53' Guirassy (B), 39' McCarthy (S)
Porto-PSV 0-1
57' Til
Liverpool-Villarreal 4-3
4' Mikautadze (V), 29' Cardona (V), 36' e 65' Mac Allister (L), 45+2' Araujo (L), 68' Wirtz (L), 87' Oluwaseyi (V)
Manchester City-AEK 5-1
12' Anderson (M), 34', 65' e 76' Foden (M), 52' Pilo (A), 57' Cherki (M)
Napoli-Bodo/Glimt 4-3
1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' e 75' McTominay (N), 62' Helmersen, 88' aut.Bjortuft (N), 90+4' Fet (B)
PSG-Barcellona 4-2
38' Doue (P), 55' Espart (B), 72' Hernandez (P), 79' Yamal (B), 81' Vitinha (P), 86' Ruiz (P)
Roma-Slovan Bratislava 4-0
21' Hermoso, 39' Molina, 52' Pisilli, 56' Malen
Stoccarda-Atletico Madrid 1-1
36' Leweling (S), 47' Julian Alvarez (A)
Champions League, la classifica
1. PSG 9 punti (+8 differenza reti)
2. Liverpool 9 (+6)
3. Stoccarda 7 (+5)
4. Aston Villa 6 (+7)*
5. Barcellona 6 (+6)
6. Manchester City 6 (+4)
7. Sporting 6 (+4)*
8. Arsenal 6 (+4)*
9. Real Madrid 6 (+2)*
10. Betis 6 (+2)*
11. Borussia Dortmund 6 (+1)
12. Bayern Monaco 4 (+5)*
13. Roma 4 (+3)
14. Shakhtar Donetsk 4 (+2)*
15. Atlético Madrid 3 (+1)
16. PSV 4 (0)
17. Como 3 (+2)*
18. Manchester United 3 (+2)*
19. Villarreal 3 (0)
20. Club Brugge 3 (0)*
21. Lens 3 (-1)*
22. Napoli 3 (-2)
23. RB Lipsia 3 (-2) *
24. Feyenoord 3 (-3)*
25. Sabah Baku 3 (-3)
26. Bodo/Glimt 3 (-5)
27. AEK 3 (-5)
28. Fenerbahce 2 (-6)
29. Viking 1 (-2)*
30. Slavia Praga 1 (-3)
31. Inter 0 (-2)*
32. LASK 0 (-4)*
33. Porto 0 (-4)
34. Lilla 0 (-4)*
35. Galatasaray 0 (-5)*
36. Slovan Bratislava 0 (-12)
* una gara in meno