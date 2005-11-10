Champions League, serata di spettacolo: il PSG piega il Barça, rimonta Liverpool e Foden show

Gol e spettacolo nelle gare che si sono giocate ieri sera valide per la terza giornata della fase campionato di Champions. Il big match tra PSG e Barcellona premia i francesi, che si impongono 4-2 al Parco dei Principi infliggendo ai blaugrana la prima sconfitta stagionale. Protagonista anche il Liverpool, capace di rimontare due reti al Villarreal e vincere 4-3 grazie a una partita ricca di colpi di scena.

Spicca la tripletta di Phil Foden nel 5-1 del Manchester City contro l'AEK, mentre il Borussia Dortmund passa 2-1 sul campo del Sabah Baku con una doppietta di Guirassy. Vittoria esterna anche per il PSV, che supera il Porto 1-0 grazie alla rete di Til. Finisce invece 2-2 la sfida tra Fenerbahce e Slavia Praga, con i cechi capaci di trovare il pareggio al 90' con Kacor.Pareggio tra Stoccarda e Atletico Madrid: al vantaggio di Leweling ha risposto Julian Alvarez in apertura di ripresa per l'1-1 finale.

Serata positiva per le italiane, entrambe vittoriose: la Roma travolge 4-0 lo Slovan Bratislava con le reti di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen. Il Napoli supera invece 4-3 il Bodø/Glimt al termine di una gara combattuta, trascinato dalla doppietta di McTominay.

Risultati Champions League, terza giornata

Fenerbahce-Slavia Praga 2-2

4' Oguz Aydin (F), 11' Greenwood (F), 15' Provod (S), 90' Kacor (S)

Sabah Baku-Borussia Dortmund 1-2

10' e 53' Guirassy (B), 39' McCarthy (S)

Porto-PSV 0-1

57' Til

Liverpool-Villarreal 4-3

4' Mikautadze (V), 29' Cardona (V), 36' e 65' Mac Allister (L), 45+2' Araujo (L), 68' Wirtz (L), 87' Oluwaseyi (V)

Manchester City-AEK 5-1

12' Anderson (M), 34', 65' e 76' Foden (M), 52' Pilo (A), 57' Cherki (M)

Napoli-Bodo/Glimt 4-3

1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' e 75' McTominay (N), 62' Helmersen, 88' aut.Bjortuft (N), 90+4' Fet (B)

PSG-Barcellona 4-2

38' Doue (P), 55' Espart (B), 72' Hernandez (P), 79' Yamal (B), 81' Vitinha (P), 86' Ruiz (P)

Roma-Slovan Bratislava 4-0

21' Hermoso, 39' Molina, 52' Pisilli, 56' Malen

Stoccarda-Atletico Madrid 1-1

36' Leweling (S), 47' Julian Alvarez (A)

Champions League, la classifica

1. PSG 9 punti (+8 differenza reti)

2. Liverpool 9 (+6)

3. Stoccarda 7 (+5)

4. Aston Villa 6 (+7)*

5. Barcellona 6 (+6)

6. Manchester City 6 (+4)

7. Sporting 6 (+4)*

8. Arsenal 6 (+4)*

9. Real Madrid 6 (+2)*

10. Betis 6 (+2)*

11. Borussia Dortmund 6 (+1)

12. Bayern Monaco 4 (+5)*

13. Roma 4 (+3)

14. Shakhtar Donetsk 4 (+2)*

15. Atlético Madrid 3 (+1)

16. PSV 4 (0)

17. Como 3 (+2)*

18. Manchester United 3 (+2)*

19. Villarreal 3 (0)

20. Club Brugge 3 (0)*

21. Lens 3 (-1)*

22. Napoli 3 (-2)

23. RB Lipsia 3 (-2) *

24. Feyenoord 3 (-3)*

25. Sabah Baku 3 (-3)

26. Bodo/Glimt 3 (-5)

27. AEK 3 (-5)

28. Fenerbahce 2 (-6)

29. Viking 1 (-2)*

30. Slavia Praga 1 (-3)

31. Inter 0 (-2)*

32. LASK 0 (-4)*

33. Porto 0 (-4)

34. Lilla 0 (-4)*

35. Galatasaray 0 (-5)*

36. Slovan Bratislava 0 (-12)

* una gara in meno