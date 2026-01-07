Prima per Rosenior al posto di Maresca: "Allo Strasburgo eravamo già allineati con il Chelsea"

Prima in panchina per il nuovo allenatore del Chelsea Liam Rosenior, scelto come sostituto di Enzo Maresca dopo la separazione dal tecnico italiano. Parlando a Sky Sports nel prepartita della gara contro il Fulham, ha spiegato la sua idea per la gara.

Queste le sue parole: "Ogni manager ha un'idea del modo in cui vuole giocare. Questo è ciò che ti rende un allenatore. Per quanto mi riguarda ho un'idea del modo in cui voglio giocare, deve essere adatto ai giocatori che ho. Penso che questo sia uno dei motivi per cui sono stato portato al club, si adatta perfettamente ai giocatori, ma devi essere in grado di adattarti in termini di tattiche, sistemi, formazioni. La cosa più importante per me è l'intensità, la corsa, lo spirito e la qualità, e puoi farlo in molti modi diversi nel calcio".

Sulla precedente esperienza allo Strasburgo ha spiegato: "Quando lavoravo a Strasburgo eravamo molto allineati in termini di reclutamento, stile di gioco. Ecco perché sono stato coinvolto nel progetto per cominciare. Ad essere onesti, non avrei mai pensato che sarebbe finito con me qui a gennaio come manager del Chelsea, ma nella vita non sai mai cosa succederà. Siamo molto, molto allineati e siamo chiari su ciò che vogliamo, che è il successo. La gente parla troppo dei manager. Vogliamo che questo club abbia successo per gli anni a venire".