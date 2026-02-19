Donnarumma ripensa a Messi al PSG: "Lo custodirò tra i ricordi più belli della mia vita"

Gianluigi Donnarumma, ora portiere del Manchester City, ha ricordato il periodo in cui ha condiviso lo spogliatoio del PSG con uno dei giocatori più forti del pianeta. Il portiere italiano e numero uno della Nazionale italiana infatti ha potuto godere delle gesta di Lionel Messi da vicino, condividendo la stessa maglia e nel ricordarlo ha speso solo parole di grande stima per il rosarino: "È stato fantastico. È uno dei migliori della storia del calcio", ha dichiarato in un'intervista ai canali ufficiali del suo club inglese.

A Parigi insieme hanno vinto diversi trofei, ma Gigio è rimasto colpito da un altro aspetto della Pulga: "Ciò che mi ha sorpreso, oltre al calciatore, è quanto sia incredibile come persona. È il migliore di tutti, una persona fantastica, un grande uomo. Giocare con lui è stato molto importante, qualcosa che custodirò tra i ricordi più belli della mia vita", ha affermato l'ex Milan.

Come noto, Donnarumma è stato uno dei protagonisti dello scorso mercato estivo. Il rinnovo negato dal PSG, per discordanze sulle cifre elevate che avrebbe voluto strappare il giocatore e il suo entourage, hanno spinto il club a tagliarlo fuori e l'allenatore Luis Enrique a preferire un portiere con "altre caratteristiche", portando al suo trasferimento al Manchester City di Pep Guardiola per 30 milioni di euro. Terminata l'avventura all'ombra della Tour Eiffel, ad Etihad il 26enne italiano ha subito 27 gol e mantenuto la porta inviolata per 13 volte in 30 partite disputate tra tutte le competizioni.