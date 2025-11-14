È morto Xabier Azkargorta, compì l'impresa di portare la Bolivia ai Mondiali nel '94

È morto a 72 anni Xabier Azkargorta, ex ct della Bolivia. Il tecnico basco è stato l'ultimo a portare la verde ai Mondiali, precisamente a USA '94 rendendosi protagonista di una grande impresa alla guida di una delle selezioni più deboli del continente americano.

Ironia del destino, la sua morte è stata confermata mentre la nazionale boliviana giocava in amichevole contro la Corea del Sud, con gli asiatici che si sono imposti per 2-0. Proprio contri i sudcoreani ci fu una delle tre partite ai Mondiali della Bolivia, gara terminata 0-0 e nella quale la selezione conquistò il suo unico punto in quella spedizione.

Nato a Azpeitia, nei Paesi Baschi, Azkargorta ha allenato in Spagna negli anni '80 squadre come l'Espanyol, il Valledolid, il Siviglia e il Tenerife. Alla guida della Bolivia dal 1993 al 1994, è tornato nel paese che più lo ha amato nel 2012 e rimanendoci fino al 2014. È successivamente rimasto nel paese andino fino alla morte, allenando anche squadre di club e vincendo due campionati con il Bolivar.