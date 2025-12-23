Echeverri senza minuti, Guardiola lo spedisce in Spagna: dal 1° gennaio in prestito al Girona

Dopo sole 11 presenze in Bundesliga, il Manchester City ha messo fine al prestito di Claudio Echeverri al Bayer Leverkusen. In anticipo rispetto all'accordo firmato in estate dai due club per una permanenza fino al termine della stagione corrente. La scintilla tra il centrocampista argentino classe 2006 e l'universo delle Aspirine non è mai scattata, tantomeno sotto la conduzione di Erik ten Hag e ora coach Hjulmand, che lo ha liberato pubblicamente a parole prima dell'uscita dell'agente del giocatore.

Solo 3 presenze da titolare per il Diablito sul quale invece al Manchester City ripongono forti speranze per il futuro, fermo restando la volontà di conferirgli un periodo di adattamento privo di pressioni eccessive a Etihad. Il Leverkusen è stato un tentativo a vuoto, ma secondo le ultime novità rilasciate da Fabrizio Romano il futuro dell'ex River Plate è ormai segnato.

Stando al noto esperto di calciomercato internazionale, Echeverri non resterà al Manchester City come ulteriore opzione nella rosa di Pep Guardiola ma approderà in un altro club appartenente alla galassia del City Group: dal 1° gennaio del 2026, infatti, l'argentino di 19 anni giocherà nel Girona. Un prestito di sei mesi nel club satellite dei citizens, in Spagna, nella Liga. Tutto quello che serve al calciatore per rimettersi in luce e ritrovare il feeling in campo, sperando di avere abbastanza tempo per convincere il CT Scaloni alla chiamata al Mondiale con l'Argentina.