Ufficiale Eintracht Francoforte, c'è il rinnovo di Brown: ha firmato fino al 2030

L’Eintracht Francoforte ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver rinnovato il contratto di Nathaniel Brown, terzino sinistro classe 2003, fino al 2030. Il calciatore, arrivato a inizio stagione dal Norimberga, ha dunque allungato di un ulteriore anno il contratto firmato in estate.

Brown ha esordito con l’Eintracht in DFB Pokal – la Coppa di Germania – contro l’Eintracht Braunschweig in estate e in quella competizione ha collezionato tre presenze totali. In Bundesliga ha invece esordito a fine ottobre giocando otto minuti con l’Union Berlino per poi essere titolare nella sfida successiva contro il Bochum. In totale per lui sono 15 le presenze in campionato arricchite da tre gol di cui uno proprio nel 7-2 contro la squadra della Ruhr.

Il direttore sportivo Timmo Hardung ha commentato così il rinnovo del giovane difensore: “Siamo felicissimi dello sviluppo fantastico di Brown con noi e sappiamo che il suo viaggio è ben lungi dall'essere finito. Ovviamente sapevamo delle sue capacità, quindi il fatto che sia stato in grado di dare un contributo così rapido alla squadra è ancora più dolce. In particolare dopo alcuni mesi difficili all'inizio a causa del tempo di gioco limitato, è la prova vivente che il duro lavoro in allenamento, la volontà di imparare e la pazienza pagano".