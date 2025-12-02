Nathaniel Brown fa impazzire la creme de la creme d'Europa e l'Eintracht fissa il prezzo

Tutti pazzi per Nathaniel Brown, ma per davvero. Il terzino sinistro classe 2003 dell'Eintracht Francoforte con le sue prestazioni in Champions League e Bundesliga sta attirando l'attenzione di svariate big d'Europa e questo non può che fare piacere al club che ne detiene il cartellino. Le Aquile tedesche, infatti, pregustano già l'incasso milionario dalla cessione del giocatore che - secondo quanto rivelato da Sky Sports DE - avrebbe accresciuto la valutazione attorno ai 60-70 milioni di euro.

Il Francoforte si sfrega le mani, perché dopo i vari Marmoush ed Ekitiké, Brown diventerebbe l'ennesima vendita a peso d'oro. A partire, però, dall'estate 2026 e non prima. Tra chi ha già staccato il numerino per prendere informazioni il Real Madrid, con Barcellona e Manchester United al seguito. Al momento - secondo l'emittente satellitare - è soprattutto il club di Florentino Perez ad occuparsi concretamente della pista per il ragazzo di 22 anni, avendolo osservato sia in Bundesliga contro il Colonia sia in Champions League contro l’Atalanta.

Ma pure il Manchester United sta seguendo le orme del nazionale tedesco, nonostante i quattro terzini sinistri già presenti nella rosa di Ruben Amorim. Ad ogni modo per l'Eintracht sarebbe una plusvalenza incredibile, perché Brown è arrivato nell'estate 2024 per soli 3 milioni di euro. E ora ha un contratto valido con il club tedesco fino al 2030.