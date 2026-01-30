Ufficiale
Tottenham, cessione in prestito per Scarlett: l'attaccante passa all'Hibernian
Cessione in prestito per il Tottenham. La formazione londinese ha infatti annunciato la partenza per i restanti sei mesi della stagione in corso da parte di Dane Scarlett, l’attaccante approda nel campionato scozzese fra le file dell’Hibernian. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club attraverso i propri canali social:
"Dane Scarlett è passato in prestito all'Hibernian, squadra della Scottish Premiership, per il resto della stagione 2025/26. Buona fortuna, Dane!".
