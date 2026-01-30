Olympique Marsiglia, De Zerbi: "Non dobbiamo rimediare con i risultati, ma con le prestazioni"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi è tornato sulla sconfitta sul campo del Bruges: "Niente di particolare. Abbiamo perso una partita in un modo che fa male. Questa sconfitta lascia il segno su chi vive di calcio. Ho parlato con Pablo e Medhi. Non mi sono allenato ieri perché guardavo i video del PFC. Non mi sentivo bene dopo la partita; ho parlato solo con Pablo e Medhi ieri. Abbiamo fatto un esame di coscienza, ed è in parte colpa mia. Quello che leggete, quello che sentite, sono cose, ma io sono qui davanti a voi, questa è la verità".

La formazione iniziale?

"Mi dispiace per l'inizio della partita. Sapevamo che il Bruges inizia le partite con forza. Ci è mancato Emerson sull'ala accanto a Weah. Non è necessariamente una questione tattica".

Risultati per rimediare?

"Non dobbiamo rimediare con i risultati, ma con le prestazioni. I risultati possono essere una conseguenza del giocare bene, del non mollare mai fino alla fine".