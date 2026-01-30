LaLiga, amarezza Espanyol: va in vantaggio ma poi viene rimontato. Vince 2-1 l'Alaves
Cade in casa l’Espanyol. I biancoblù di Barcellona sono stati battuti 2-1 dall’Alaves che compie un bel balzo in classifica in attesa delle gare del fine settimana. I padroni di casa passano in vantaggio con Fernandez Jean nel primo tempo ma Blanco dieci minuti dopo firma la parità. Il gol del definitivo sorpasso viene realizzato nella ripresa da Boye.
LA 22a GIORNATA
Venerdì 30 gennaio
Espanyol-Alaves 1-2
Sabato 31 gennaio
Oviedo-Girona
Osasuna-Villarreal
Levante-Atletico Madrid
Elche-Barcellona
Domenica 1 febbraio
Real Madrid-Rayo Vallencano
Betis Siviglia-Valencia
Getafe-Celta Vigo
Athletic Bilbao-Real Sociedad
Lunedì 2 febbraio
Maiorca-Siviglia
LA CLASSIFICA
Barcellona 52
Real Madrid 51
Atletico Madrid 44
Villarreal 41*
Espanyol 34**
Betis Siviglia 32
Celta Vigo 32
Real Sociedad 27
Osasuna 25
Girona 25
Alaves 25**
Elche 24
Siviglia 24
Athletic Bilbao 24
Valencia 23
Rayo Vallecano 22
Getafe 22
Maiorca 21
Levante 17*
Oviedo 13
*una partita in meno
**una partita in più