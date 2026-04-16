Ekitike si è rotto il tendine d'Achille: il Liverpool lo conferma con una nota ufficiale

Nel momento più delicato della stagione, il Liverpool perde uno dei pochi punti fermi del proprio attacco. Hugo Ekitike si ferma a causa di un grave infortunio che chiude anticipatamente il suo 2026, lasciando un vuoto importante nel reparto offensivo dei Reds.

L’attaccante francese si è fatto male durante la sfida di Champions League contro il PSG, uscendo già nel primo tempo dopo una scivolata sul terreno di gioco. Gli esami successivi hanno confermato la diagnosi più temuta: rottura del tendine d’Achille, stop che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi e che gli farà saltare anche il prossimo Mondiale con la Francia.

Il club ha ufficializzato la notizia con una nota: “Hugo Ekitike ha subito una grave lesione al tendine d’Achille. Gli accertamenti hanno confermato la rottura. Non sarà disponibile per il resto della stagione e non parteciperà alla Coppa del Mondo. Il giocatore riceverà il pieno supporto da parte del club”.