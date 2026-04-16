Chi andrà in finale di Champions? Bayern e Arsenal favoriti secondo le proiezioni Opta
La Champions League entra nel vivo e i campioni in carica del PSG affronteranno in semifinale il Bayern Monaco (sfide in programma il 28 aprile e il 6 maggio). Una doppia sfida che molti non esitano a definire una "finale anticipata". Il Bayern arriva all’appuntamento dopo aver eliminato il Real Madrid al termine di una gara spettacolare e ricca di colpi di scena, chiusa 4-3 dopo il 2-1 dell'andata. Un doppio successo che ha confermato la forza della squadra tedesca, ma che non ha spento le ambizioni del PSG, reduce a sua volta da una qualificazione convincente contro il Liverpool, superato con un netto 4-0 complessivo.
Secondo le previsioni elaborate dal supercomputer di Opta, però, i favori del pronostico pendono verso i bavaresi. Il modello statistico assegna infatti al Bayern il 61,28% di probabilità di qualificazione alla finale, contro il 38,72% del club parigino. Nell’altra semifinale, invece, l’Arsenal parte addirittura con un vantaggio più marcato secondo le statistiche: 73,40% di possibilità di passaggio del turno contro l’Atletico Madrid, fermo al 26,60%. Un dato che sorprende, considerando il percorso più solido degli spagnoli e la vittoria sul Barcellona.
Come sempre, in Champions League, le percentuali raccontano solo una parte della storia: a questo livello, a fare la differenza sono dettagli, esperienza e capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi.
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