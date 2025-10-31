Emerson spiega la flessione del Marsiglia: "Dettagli, ma abbiamo giocato comunque bene"

Dopo un inizio di stagione entusiasmante, l’Olympique Marsiglia attraversa la prima vera fase di flessione. Battuti dallo Sporting Lisbona in Champions League, i marsigliesi hanno poi subito un’altra sconfitta a Lens e non sono andati oltre il pareggio casalingo contro l’Angers. Un rallentamento evidente dopo una lunga serie positiva.

Alla vigilia della trasferta di Auxerre, Emerson Palmieri si è presentato in conferenza stampa per fare il punto sul momento della squadra. Il difensore ha voluto rassicurare l’ambiente e trasmettere fiducia: "Vorremmo vincere tutte le partite, ma nel calcio capitano momenti così. Negli ultimi tre incontri ci è mancata un po’ di fortuna, questione di dettagli. Siamo comunque fiduciosi: contro Lens e lo Sporting abbiamo giocato bene. Solo nel primo tempo contro l’Angers non siamo stati all’altezza, ma poi abbiamo cambiato atteggiamento".

L’ex Chelsea ha insistito sull’aspetto mentale più che tecnico: "Non è un problema di motivazione. L’OM è un grande club, con tifosi incredibili. La voglia non manca mai. Da quando sono arrivato, abbiamo sempre offerto un buon calcio, a parte la prima parte con l’Angers. Dobbiamo tornare a giocare come contro il PSG, il Real Madrid o lo Strasburgo: quello è il nostro vero volto".

Emerson ha poi analizzato le difficoltà difensive delle ultime uscite: "I gol subiti a Lens, uno su rigore e un altro davvero sfortunato. A volte succede. Contro l’Angers invece il problema non è stato solo la difesa: la squadra non pressava bene, arrivavamo sempre un po’ in ritardo. Quando giochi alto come noi, se non pressi insieme, diventa difficile difendere". Il messaggio finale è chiaro e diretto: "Abbiamo una squadra forte e possiamo combattere fino in fondo. Dobbiamo solo imparare dagli errori e ripartire subito. Siamo a due punti, niente è compromesso".