Ufficiale Emerson Palmieri va da De Zerbi: il Marsiglia lo acquista dal West Ham, cifre e dettagli

Dopo una campagna acquisti già ricca di innesti di spessore, l’Olympique Marsiglia ha piazzato un nuovo colpo di mercato. La società guidata dal presidente Pablo Longoria e dal direttore sportivo Medhi Benatia ha infatti ufficializzato l’arrivo di Emerson Palmieri dal West Ham. L’annuncio è arrivato nella giornata di lunedì attraverso un comunicato del club: “L’Olympique Marsiglia è orgoglioso di annunciare l’arrivo del difensore italiano Emerson Palmieri dal West Ham”.

Il terzino sinistro, classe 1994, va a rinforzare un reparto che nelle prime uscite stagionali aveva mostrato più di una fragilità. L’OM cercava da settimane un innesto di esperienza e affidabilità, e l’italo-brasiliano rappresenta il profilo ideale: a 31 anni, Palmieri porta con sé un bagaglio internazionale notevole, tra Premier League, Serie A, Champions League e persino un Europeo vinto con la Nazionale azzurra.

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il costo dell’operazione è contenuto: appena 700.000 euro fissi, più 300.000 euro di bonus facilmente raggiungibili. Una cifra decisamente vantaggiosa, se rapportata al valore e all’esperienza del giocatore. Per Palmieri si tratta inoltre di un ritorno in Ligue 1, avendo già vestito la maglia del Lione nella stagione 2021/2022.