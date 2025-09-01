Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Emerson Palmieri va da De Zerbi: il Marsiglia lo acquista dal West Ham, cifre e dettagli

Emerson Palmieri va da De Zerbi: il Marsiglia lo acquista dal West Ham, cifre e dettagli
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:27Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Dopo una campagna acquisti già ricca di innesti di spessore, l’Olympique Marsiglia ha piazzato un nuovo colpo di mercato. La società guidata dal presidente Pablo Longoria e dal direttore sportivo Medhi Benatia ha infatti ufficializzato l’arrivo di Emerson Palmieri dal West Ham. L’annuncio è arrivato nella giornata di lunedì attraverso un comunicato del club: “L’Olympique Marsiglia è orgoglioso di annunciare l’arrivo del difensore italiano Emerson Palmieri dal West Ham”.

Il terzino sinistro, classe 1994, va a rinforzare un reparto che nelle prime uscite stagionali aveva mostrato più di una fragilità. L’OM cercava da settimane un innesto di esperienza e affidabilità, e l’italo-brasiliano rappresenta il profilo ideale: a 31 anni, Palmieri porta con sé un bagaglio internazionale notevole, tra Premier League, Serie A, Champions League e persino un Europeo vinto con la Nazionale azzurra.

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il costo dell’operazione è contenuto: appena 700.000 euro fissi, più 300.000 euro di bonus facilmente raggiungibili. Una cifra decisamente vantaggiosa, se rapportata al valore e all’esperienza del giocatore. Per Palmieri si tratta inoltre di un ritorno in Ligue 1, avendo già vestito la maglia del Lione nella stagione 2021/2022.

