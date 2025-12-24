Endrick al Lione citando Benzema: "Un 9 con l'anima del 10". E lui gli risponde su Instagram

L'affare Endrick è stato ufficializzato ieri: cresce la curiosità nel mondo del calcio per vedere se il talento brasiliano riuscirà effettivamente a rilanciarsi in Ligue 1. Visto il poco spazio che stava trovando al Real Madrid, dove la concorrenza nel suo ruolo è di primissimo livello, l'attaccante ha scelto il Lione per dimostrare a tutti le sue qualità, in questi sei mesi di prestito.

“Sono un numero nove con l'anima di un numero dieci. Ho amato Benzema da quando ha giocato per il Lione... il suo stile di gioco mi ispira molto": queste alcune delle dichiarazioni che il giocatore ha rilasciato dopo la firma con il suo nuovo club.

Un attestato di stima che è arrivato al diretto interessato. Sotto al post su Instagram in cui il Lione ha annunciato il suo arrivo infatti, lo stesso Karim Benzema - oggi in forza all'Al-Ittihad in Saudi Pro League - ha mandato un messaggio d'incoraggiamento al giocatore. "Vamooos", ha scritto Benzema.