Govou diffidente su Endrick al Lione: "Spesso c'è un problema se uno non gioca mai"

L'Olympique Lione ha ufficializzato ieri l'arrivo della gemma del Real Madrid, Endrick. Il brasiliano non trovava spazio con la squadra di Xabi Alonso, così ha scelto di rilanciarsi in un club che ha una forte tradizione con i talenti verdeoro.

In tanti si sono espressi favorevolmente per questo trasferimento augurando il meglio all'attaccante, ma c'è anche chi invece non è pienamente convinto dalla bontà del suo arrivo. Fra questi ultimi c'è l'ex leggenda del Lione, Sidney Govou.

Govou ha infatti dichiarato in una intervista rilasciata a Progres: "Per il mercato, ho sentito che l'allenatore vorrebbe un attaccante, un centrale e due o tre centrocampisti. Ma quando una macchina funziona bene, bisogna fare attenzione, perché può sregolarsi molto rapidamente. Un attaccante che segnasse più gol farebbe gli sforzi difensivi di Satriano? Credo nel mercato invernale solo quando bisogna sostituire un infortunato. Non sono sicuro che sia sempre buono per l'equilibrio della squadra. Nessuno ha abbastanza punti di riferimento per sapere cosa è capace di fare Endrick, anche se è necessariamente un buon giocatore. Attenzione però, per un giocatore che non gioca mai, spesso che c'è un problema dietro. Endrick avrà obiettivi individuali che potrebbero non corrispondere agli obiettivi collettivi della squadra, questo è ciò che mi infastidisce", ha sottolineato.