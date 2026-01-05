Via dal Real, Endrick svela: "Ancelotti mi ha detto di andare al Lione, dove potevo giocare"

Il nuovo numero 9 del Lione si è presentato in pubblico. Arrivato dal Real Madrid con altissime aspettative e grande entusiasmo da parte del club francese e dei tifosi stessi, Endrick in compagnia dei suoi familiari (papà, mamma, fratello e moglie) e del suo agente ha rilasciato le prime dichiarazioni in seguito al prestito semestrale firmato per cercare di riconquistare fiducia, spazio e la speranza anche di convincere Ancelotti a portarlo con sé al Mondiale d'estate tra le fila del Brasile.

Senza rancore verso Xabi Alonso e il Real Madrid. "Quello che dico ai miei cari è che per me sono stati i migliori mesi della mia carriera (al Real, ndr). Perché ho avuto il tempo di stare con mia moglie, costruire la mia casa e la mia vita. E credo che senza questa base, non si possa fare nulla. Quindi, questi mesi per me sono stati i migliori", ha sorvolato a proposito del minutaggio col contagocce riservato nei primi sei mesi dall'allenatore dei blancos.

"Ho potuto diventare un uomo completo, un marito migliore e una persona migliore. E ho potuto concentrarmi sul mio lavoro. Questo è quello che ho fatto in questi sei mesi", ha aggiunto. "Quindi, in realtà, ho preso del tempo per questo. E oggi sono una persona migliore. Sono felice, ringrazio Dio per questo. Lo ripeto, sono stati i sei migliori mesi della mia vita". Insomma, Endrick non ha voluto lanciare frecciate alla Casa Blanca. Ma un passaggio importante lo ha dedicato alle conversazioni avute con Carlo Ancelotti.

Dialoghi con il CT del Brasile a proposito del prestito al Lione, per la precisione: "Sì, ne ho parlato con Carlo, mi ha dato indicazioni su cosa potevo fare, cosa dovevo fare per migliorare ed è qualcosa che mi ha molto toccato, ho voluto seguire i suoi consigli", ha ammesso il 19enne brasiliano. "I suoi consigli erano davvero di partire, di giocare, di sviluppare il mio calcio, dove potevo giocare, dove potevo essere felice. Ed è qualcosa che era molto importante per me".

Precisando in conclusione: "Questa decisione è mia, ma ovviamente c’è stato un po’ di Carlo, perché è un grande allenatore, ho lavorato con lui, mi sono sviluppato molto con lui. Il mio obiettivo ora è lavorare per poter giocare e aiutare il Lione a vincere, perché voglio sempre vincere e il mio obiettivo è che l’OL finisca la stagione il più in alto possibile in classifica".