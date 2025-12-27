Uganda-Tanzania, le formazioni ufficiali: chi insidierà Lookman e Osimhen nel girone C?
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Uganda-Tanzania, prima gara del girone C della seconda giornata di Coppa d'Africa 2025. Entrambe le nazionali in questione non hanno ancora trovato un punto e una gioia nel torneo, dunque proveranno a sfatare la falsa partenza in questo scontro diretto tra sfavorite del gruppo. Stasera però tutti gli occhi saranno rivolti a Nigeria-Tunisia, che potrebbe decretare già un pass per una delle due agli ottavi di finale della competizione.
Uganda (4-3-3): Onyango; Semakula, Sibbick, Obita, Kayondo; Byaruhanga, Mutyaba, Alhassan; Okello, Ssemugabi, Mato.
Allenatore: Put.
Tanzania (4-5-1): Foba; Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Hussein; Allarakhia, Miroshi, Salum, Msanga, Msuva; John.
Allenatore: Gamondi.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo D
Benin - Botswana 1-0
Senegal - DR Congo ore 16:00
Gruppo C
Uganda - Tanzania ore 18:30
Nigeria - Tunisia ore 21:00
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 3 punti (dr +3)
2. DR Congo 3 (dr +1)
3. Benin 3 (dr 0)
4. Botswana (dr -4)
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Tunisia 3 punti (dr +2)
2. Nigeria 3 (dr +1)
3. Tanzania 0 (dr -1)
4. Uganda 0 (dr -2)