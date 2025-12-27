Estevao fuori, Maresca punta ancora su Cole Palmer: Chelsea-Aston Villa, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Chelsea-Aston Villa, gara valida per il prosieguo della 18a giornata di Premier League. Due cambi per i Blues rispetto al pareggio (2-2) contro il Newcastle dello scorso fine settimana: Badiashile prende il posto di Fofana ed Enzo Fernández sostituisce Malo Gusto. Estêvão e Delap rientrano dall’infortunio, ma finiscono in panchina: ci sarà Joao Pedro a guidare l'attacco da '9' prescelto con Neto-Palmer-Garnacho alle sue spalle. I Villans di Emery effettua due cambi rispetto alla vittoria per 2-1 contro il Manchester United, con Malen e Buendía che subentrano ad Onana e Watkins.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

A disposizione: Jorgensen, Gusto, Acheampong, Tosin, Fofana, Andrey Santos, Estevao, Gittens, Delap.

Allenatore: Maresca.

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Malen.

A disposizione: Bizot, Digne, Garcia, Bogarde, Onana, Jimoh-Aloba, Hemmings, Sancho, Watkins.

Allenatore: Emery.

PREMIER LEAGUE - 18ª GIORNATA

Manchester United - Newcastle 1-0

Nottingham Forest - Manchester City 1-2

Arsenal - Brighton (27 dicembre, ore 16)

Brentford - Bournemouth (27 dicembre, ore 16)

Burnley - Everton (27 dicembre, ore 16)

Liverpool - Wolverhampton (27 dicembre, ore 16)

West Ham - Fulham (27 dicembre, ore 16)

Chelsea - Aston Villa (27 dicembre, ore 18.30)

Sunderland - Leeds (28 dicembre, ore 15)

Crystal Palace - Tottenham (28 dicembre, ore 17.30)

CLASSIFICA

1. Manchester City 40*

1. Arsenal 39

3. Aston Villa 36

4. Chelsea 29

5. Manchester United 29*

6. Liverpool 29

7. Sunderland 27

8. Crystal Palace 26

9. Brighton 24

10. Everton 24

11. Newcastle 23*

12. Brentford 23

13. Fulham 23

14. Tottenham 22

15. Bournemouth 22

16. Leeds 19

17. Nottingham Forest 18*

18. West Ham 13

19. Burnley 11

20. Wolverhampton 2

*una gara in più

MARCATORI

19 reti: Haaland (Manchester City)

11 reti: Igor Thiago (Brentford)

8 reti: Semenyo (Bournemouth) e Ekitike (Liverpool)

7 reti: Rogers (Aston Villa), Welbeck (Brighton), Calvert-Lewin (Leeds), Foden (Manchester City), Woltemade (Newcastle), Richarlison (Tottenham)

6 reti: Mbeumo (Manchester United)

ASSIST

7 assist: Bruno Fernandes (Manchester United)

7 assist: Cherki (Manchester City)

5 assist: Kudus: (Tottenham)

4 assist: Minteh (Brighton), Hartman (Burnley), Grealish (Everton), Chukwueze (Fulham), Doku e Haaland (Manchester City), Xhaka (Sunderland)

3 assist: Rice, Trossard e Merino (Arsenal), Digne, Kamara e Rogers (Aston Villa), Wieffer (Brighton) Semenyo e Senesi (Bournemouth), Henderson (Brentford), James, Joao Pedro e Neto (Chelsea), Wilson (Fulham), Gakpo e Salah (Liverpool), Nunes e O'Reilly (Manchester City), Le Fee (Sunderland), Diouf (West Ham)