Estevao fuori, Maresca punta ancora su Cole Palmer: Chelsea-Aston Villa, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Chelsea-Aston Villa, gara valida per il prosieguo della 18a giornata di Premier League. Due cambi per i Blues rispetto al pareggio (2-2) contro il Newcastle dello scorso fine settimana: Badiashile prende il posto di Fofana ed Enzo Fernández sostituisce Malo Gusto. Estêvão e Delap rientrano dall’infortunio, ma finiscono in panchina: ci sarà Joao Pedro a guidare l'attacco da '9' prescelto con Neto-Palmer-Garnacho alle sue spalle. I Villans di Emery effettua due cambi rispetto alla vittoria per 2-1 contro il Manchester United, con Malen e Buendía che subentrano ad Onana e Watkins.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.
A disposizione: Jorgensen, Gusto, Acheampong, Tosin, Fofana, Andrey Santos, Estevao, Gittens, Delap.
Allenatore: Maresca.
Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Kamara, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Malen.
A disposizione: Bizot, Digne, Garcia, Bogarde, Onana, Jimoh-Aloba, Hemmings, Sancho, Watkins.
Allenatore: Emery.
PREMIER LEAGUE - 18ª GIORNATA
Manchester United - Newcastle 1-0
Nottingham Forest - Manchester City 1-2
Arsenal - Brighton (27 dicembre, ore 16)
Brentford - Bournemouth (27 dicembre, ore 16)
Burnley - Everton (27 dicembre, ore 16)
Liverpool - Wolverhampton (27 dicembre, ore 16)
West Ham - Fulham (27 dicembre, ore 16)
Chelsea - Aston Villa (27 dicembre, ore 18.30)
Sunderland - Leeds (28 dicembre, ore 15)
Crystal Palace - Tottenham (28 dicembre, ore 17.30)
CLASSIFICA
1. Manchester City 40*
1. Arsenal 39
3. Aston Villa 36
4. Chelsea 29
5. Manchester United 29*
6. Liverpool 29
7. Sunderland 27
8. Crystal Palace 26
9. Brighton 24
10. Everton 24
11. Newcastle 23*
12. Brentford 23
13. Fulham 23
14. Tottenham 22
15. Bournemouth 22
16. Leeds 19
17. Nottingham Forest 18*
18. West Ham 13
19. Burnley 11
20. Wolverhampton 2
*una gara in più
MARCATORI
19 reti: Haaland (Manchester City)
11 reti: Igor Thiago (Brentford)
8 reti: Semenyo (Bournemouth) e Ekitike (Liverpool)
7 reti: Rogers (Aston Villa), Welbeck (Brighton), Calvert-Lewin (Leeds), Foden (Manchester City), Woltemade (Newcastle), Richarlison (Tottenham)
6 reti: Mbeumo (Manchester United)
ASSIST
7 assist: Bruno Fernandes (Manchester United)
7 assist: Cherki (Manchester City)
5 assist: Kudus: (Tottenham)
4 assist: Minteh (Brighton), Hartman (Burnley), Grealish (Everton), Chukwueze (Fulham), Doku e Haaland (Manchester City), Xhaka (Sunderland)
3 assist: Rice, Trossard e Merino (Arsenal), Digne, Kamara e Rogers (Aston Villa), Wieffer (Brighton) Semenyo e Senesi (Bournemouth), Henderson (Brentford), James, Joao Pedro e Neto (Chelsea), Wilson (Fulham), Gakpo e Salah (Liverpool), Nunes e O'Reilly (Manchester City), Le Fee (Sunderland), Diouf (West Ham)