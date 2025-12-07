Eredivisie, i risultati: Nijmegen corsaro, Ajax scavalcato al 3° posto. Solo pari per l'AZ
Si è chiusa la quindicesima giornata di Eredivisie con le ultime quattro partite in programma in questa domenica. Il risultato più importante arriva dal Nijmegen, corsaro sul campo del Volendam e ora terzo in classifica, scavalcando l'Ajax. Soltanto un pareggio in casa invece per l'AZ, che fallisce lo stesso obiettivo facendosi fermare 2-2. Di seguito risultati e classifica aggiornata.
Utrecht-Twente 1-1 - 52' Jensen (U); 82' Rots (T)
AZ Alkmaar-Go Ahead Eagles 2-2 - 10', 80' Meulensteen (G); 31' Parrott (A); 40' aut. Deijl (A)
FC Volendam-Nijmegen 2-3 43' Kuwas (V); 46' Nejasmic (N); 74' Onal (N); 90' Amevor (V); 95' Shiogai (N)
Sparta Rotterdam-Breda 1-0 - 26' Mito (S)
CLASSIFICA
PSV 40
Feyenoord 34
Nijmegen 27
Ajax 26
AZ Alkmaar 25
Groningen 23
Utrecht 22
Twente 21
Sparta Rotterdam 20
Go Ahead Eagles 18
Sittard 18
Heerenveen 17
Excelsior 16
Zwolle 16
Volendam 14
Heracles 14
Breda 12
Telstar 11